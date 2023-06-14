İşte memurun beklediği 3 aşamalı zam

Seçimlerden önce en düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkarılacağının sözünü veren AK Parti iktidarına karşı memurlar kademeli zam, enflasyon farkı ve sözleşme zammı istiyor.

İktidar 9.5 milyon emekliyi en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlerken aynı duruma düşmek istemeyen memurlardan uyarı geldi. Memur, iktidarın seçim öncesinde söz verdiği gibi en düşük maaşı net 22 bin TL’ye çıkarırken, belirlenen artışların aynı oranda diğer kademelere de yapılmasını istedi. Bunun üzerine de enflasyon farkı ve toplusözleşme zammı talep etti.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre İktidar seçim öncesinde en düşük memur maaşını net 22 bin liraya çıkaracağının sözünü verdi. Bunun üzerindeki maaşların nasıl düzenleneceği ise belirsiz. Böyle bir durumda memurların büyük bir bölümü de en düşük maaşta eşitlenmiş olacak. 22 bin liranın üzerindeki maaşlarla aradaki makas da kapanacak.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, konfederasyonun olağanüstü genel kurulunda yaptığı konuşmada dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Geylan, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarıldığına işaret ederek “Bu durumda yüksek prim ödeyenle düşük prim ödeyen arasında bir haksızlık ortaya çıktı. En düşük memur maaşı 22 bin TL yapılırken belirlenen artışların aynı oranda diğer kademelere de yansıtılması elzemdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözü verdiğinde 22 bin TL’nin 1158 dolara denk geldiğine dikkat çeken Geylan, şu talepte bulundu:

“Şimdi ise 940 dolara denk gelmektedir. Yani daha zammı almadan alım gücü yıpranmış durumdadır. Bu durumda Türkiye Kamu-Sen olarak biz diyoruz ki, geride kalan dönemde uğradığımız gelir kaybının telafisi anlamında en düşük memur maaşı 22 bin TL’ye seyyanen artış ve refah payı ile yükseltildikten sonra, bunun üzerine toplusözleşme hükmü gereğince maaşlarımıza ikinci altı ayın yüzde 6 artışı ve enflasyon farkı da eklensin.”

Cumhuriyet