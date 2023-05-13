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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav yapılmadan 127 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 36 büro personeli, 62 koruma ve güvenlik görevlisi ile 29 temizlik personeli alınacak.

Başvurular 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabiliyor.

AA

Etiketler kültür ve turizm bakanlığı personel alımı sözleşmeli resmi gazete
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