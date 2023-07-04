Memur maaşı düzenlemesi yarın Meclis'e geliyor

En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak.

Memur ve emeklilerin beklediği maaş zammı düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye yükseltecek, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören teklif yarın TBMM'ye sunulacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

"KİMSENİN MAĞDUR OLMAMASI ÖNEMLİ"

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

"AMACIMIZ REFAH KALİTESİNİ ARTIRMAK"

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptı. Akbaşoğlu yarın açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini belirterek, "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Akbaşoğlu, "Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız." ifadelerini kullandı.