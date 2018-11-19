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  4. 19 Kasım 2018 10:02

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 1 Aralık

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla kış lastiği zorunluluğunun başlayacağını belirtti.

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 1 Aralık
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının düştüğüne işaret etti.

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık itibarıyla başlayacağını anımsatan Palandöken, özel araç sürücülerinin de araçlarına bu lastiklerden taktırmasının önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl uygulamanın zorunlu olduğu 5 ayda meydana gelen 127 bin 283 trafik kazasında 81 bin 511 kişinin yaralandığını, 952 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği özel araçlara da takılmalı. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü yerlerde vatandaşlarımız 1 Aralık'ı beklemeden araçlarına kış lastiğini taktırmalı. Şu an uygulanan para cezası 715 lira. Ceza tutarı 1 Ocak'tan itibaren yeniden değerleme oranında artacak. 1 Ocak-1 Nisan arasında yeni ceza tutarı uygulanacak. Aşırı yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız şimdiden kış lastiğini taktırmalı. Araçların kışlık bakımları yapılmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli."
 

AA

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