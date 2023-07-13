Elon Musk'ın yeni yatırım adresi belli oldu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Hindistan hükümeti ile ülkede yıllık 500 bin elektrikli araç üretme kapasiteli bir otomobil fabrikası kurmak için yatırım görüşmelerine başladığı öne sürüldü.

Times of India’nın aktardığına göre, teknoloji milyarderi Elon Musk, Hint–Pasifik bölgesindeki ülkelere araç göndermek için Hindistan’ı bir ihracat üssü olarak kullanmayı hedefliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ise geçtiğimiz ayki ABD ziyareti sırasında Elon Musk ile yaptığı görüşmede, otomobil üreticisini ülkede "önemli bir yatırım" yapmaya teşvik ettiği ifade edilmişti.

Modi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Hindistan'ın güneş enerjisi, sabit batarya paketleri ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere sürdürülebilir bir enerji geleceği için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Musk, sahibi olduğu uzay teknolojisi şirketi SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetini de ülkeye getirmeyi umduğunu söylemişti.

İlgili haberde ayrıca Hindistan hükümetiyle yapılan görüşmelerin ABD’li elektrikli otomobil üreticisinin stratejisinde bir değişikliğe işaret ettiği yazıldı.

Geçen yıl, Hindistan hükümetinin Tesla’nın otomobiller üzerindeki yüzde 100’e kadar çıkabilen ithalat vergilerinin düşürülmesi talebini kabul etmemesi üzerine görüşmeler durmuştu. Hindistan, Tesla'nın araçları ülkede üretmesini istemiş, ancak şirket talep miktarını test edebilmek için önce araçlarını ihraç etmek istediğini söylemişti.