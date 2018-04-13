SON DAKİKA
MALİYE BAKANI'NDAN DOLAR AÇIKLAMASI: MERAK ETMEYİN...
Maliye Bakanı'ndan dolar açıklaması: Merak etmeyin...
Maliye Bakanı'ndan dolar açıklaması: Merak etmeyin...
Dolar ve euro baş aşağı gidiyor !
Dolar ve euro baş aşağı gidiyor !
Anne kızlık soyadı sorma devri bitiyor
Anne kızlık soyadı sorma devri bitiyor
Göz rengini değiştirmek istedi, gözünden oldu
Göz rengini değiştirmek istedi, gözünden oldu
Bir tek Tweet ile vergi muafiyeti geldi !
Bir tek Tweet ile vergi muafiyeti geldi !
Doğan Grubu'ndan bir dev satış daha ! Resmen duyuruldu
Doğan Grubu'ndan bir dev satış daha ! Resmen duyuruldu
Meteoroloji'den haftasonu uyarısı
Meteoroloji'den haftasonu uyarısı
34 ilde yeni operasyon: Çok sayıda askere gözaltı kararı
34 ilde yeni operasyon: Çok sayıda askere gözaltı kararı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. 13 Nisan 2018 11:11

Elon Musk'tan Tesla itirafı

Teknolojinin dahi çocuğu Elon Musk'tan Tesla için tarihi bir itiraf geldi.

Elon Musk'tan Tesla itirafı
A+ A-

Yaptığı işlerle adından sıklıkla söz ettiren Elon Musk, Tesla'nın iflası ve Model 3'ün üretimi haberlerini ti'ye almıştı. Daha sonra ise Model 3'ün üretiminin başına geçmişti. Bu gelişmelerden sonra Model 3'ün beklenen üretim kapasitesine geçeceği tahmin ediliyordu. Görünüşe göre böyle olmayabilir.

Elon Musk, Tesla Model 3'ü tanıttığı zaman iddia açıklamalarda bulunmuş ve 2017 sonuna doğru Model 3 üretiminin ayda 20 bin olmasını hedeflediklerini söylemişti. Yaşanan son gelişmelere göre bu hedef gerçekleşmeyecek. CBS News'ten Gayle King Elon Musk'la röportaj yaptı. Ünlü girişimci Musk, Model 3 üretiminin zor olduğunu ve üretim hedeflerinin düştüğünü belirtti. Bununla birlikte Musk, "Müşteriler arabalarını kesinlikle alacak. Ancak beklenenden altı veya dokuz ay daha uzun olacak" dedi.

EVE GİDECEK ZAMANI BİLE OLMUYOR!

Elon Musk bu ay başında Model 3 üretimini eski Apple yöneticisi Doug Field'dan devraldığını duyurmuştu. Şuanda Model 3 haftada 2020 adet üretiliyor, ama Musk bu üretim adedini haziran sonuna kadar 5000'e çıkarmayı istiyor. Tesla'nın CEO'su ayrıca son aylarda zorlandığını ve üretim için fabrikada kaldığını da belirtti. Haftada 7 gün çalıştığını ve eve gidecek zaman dahi bulamadığını da itiraf etti.

 

tesla 3 , tesla , itiraf , elon musk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM