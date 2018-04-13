Elon Musk'tan Tesla itirafı

Yaptığı işlerle adından sıklıkla söz ettiren Elon Musk, Tesla'nın iflası ve Model 3'ün üretimi haberlerini ti'ye almıştı. Daha sonra ise Model 3'ün üretiminin başına geçmişti. Bu gelişmelerden sonra Model 3'ün beklenen üretim kapasitesine geçeceği tahmin ediliyordu. Görünüşe göre böyle olmayabilir.



Elon Musk, Tesla Model 3'ü tanıttığı zaman iddia açıklamalarda bulunmuş ve 2017 sonuna doğru Model 3 üretiminin ayda 20 bin olmasını hedeflediklerini söylemişti. Yaşanan son gelişmelere göre bu hedef gerçekleşmeyecek. CBS News'ten Gayle King Elon Musk'la röportaj yaptı. Ünlü girişimci Musk, Model 3 üretiminin zor olduğunu ve üretim hedeflerinin düştüğünü belirtti. Bununla birlikte Musk, "Müşteriler arabalarını kesinlikle alacak. Ancak beklenenden altı veya dokuz ay daha uzun olacak" dedi.

EVE GİDECEK ZAMANI BİLE OLMUYOR!

Elon Musk bu ay başında Model 3 üretimini eski Apple yöneticisi Doug Field'dan devraldığını duyurmuştu. Şuanda Model 3 haftada 2020 adet üretiliyor, ama Musk bu üretim adedini haziran sonuna kadar 5000'e çıkarmayı istiyor. Tesla'nın CEO'su ayrıca son aylarda zorlandığını ve üretim için fabrikada kaldığını da belirtti. Haftada 7 gün çalıştığını ve eve gidecek zaman dahi bulamadığını da itiraf etti.