Engellilere vergi muafiyetli araç dönemi sona mı eriyor ?

Meclis'e sunulması beklenen vergi paketinde engellilere sağlanan ÖTV’siz araç hakkına ilişkin de maddelerin yer alacağı iddia edilmişti. Bakan Göktaş'tan resmi açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni vergi taslağında engellilere sağlanan ÖTV indiriminde değişikliklere gideceği öne sürülmüştü.

Mevcut düzenlemede engelli derecesi yüzde 90 ve üstü olan bireyler, 2024 yılı için bütün vergi kalemleri dahil olmak üzere satış bedeli 1,59 milyon TL'den fazla olmayan sıfır binek otomobilleri ÖTV'siz olarak alabiliyor.

Engelli bireyler, mevcut durumda sadece beş yılda bir kez bu haktan yararlanabiliyor ve ilk beş yıl içinde araç üzerinde satış veya devir işlemi gerçekleştiremiyor.

Yüzde 40 engelli raporuna sahip yurttaşlar yalnızca kendi kullanacakları araçlar için indirimden faydalanabilirken, yüzde 90 engelli raporuna sahip kişilerin birinci derece yakınları da bu indirimlerden faydalanabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da engellilere ÖTV'siz araç desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göktaş iddiaya ilişkin, “Bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu açık ancak engellileri mağdur edecek düzenlemeyi hayata geçirmeyiz” dedi.

“Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyen Göktaş, bu uygulamanın suistimal edilmesinin kamuoyunda rahatsızlık yarattığına dikkat çekti.

Bakan Göktaş, bu konuda engellilerden çok fazla şikayet aldıklarını da paylaştı.