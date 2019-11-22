İkinci el otomobilde ''ekleme'' tuzağı

Hurda araçların çeşitli bölgeleri kesilerek, başka bir araç ile birleştirilmesinin anlaşılması çok zor oluyor. Kullanılmayacak halde olan aracın çeşitli bölgeleri kesilerek kazalı başka bir araca ekleniyor. Dolandırıcıların bu yöntemi sayesinde aracın kazalı olduğu anlaşılmıyor. Bazı eksperler tarafından bile fark edilemeyen ekleme işleminden dolayı vatandaşlar dert yanıyor. Yetkililer, özellikle araç almak isteyen vatandaşların güvenilir eksperleri tercih etmesi gerektiğini söylüyor.

"Profesyonelce yapılan işlemleri bizler bile zor buluyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oto eksper uzmanı Murat Çevik, profesyonelce yapılan ekleme işlemlerini bulmakta zorlandıklarını ifade etti. İkinci el araç alacakları uyaran Çevik, "Eklemeli araçlarda kapı iç fitillerinde veya direk bölgelerinde yapılan işlemler yetkililer tarafından tespit edilebiliyor. Biz burada özellikle; fren sistemlerine, lastiklere, airbage, şase, değişen akşamlara ve aracın parçalanıp parçalanmadığına bakıyoruz. Özellikle marşpiyer eteklerine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü genelde buralarda ekleme ve kesim yapılıyor. Bunları da kapı fitillerini çıkararak görebilirler. Ekspertizlere gidilmesini tavsiye ediyoruz. Profesyonelce yapılan işlemleri bazen bizler bile zor buluyoruz. Çünkü karşıdaki kişi de bu işte profesyonel olmuş. Eklemeleri birebir yaptıkları için bizim cihazlarımız bile anca tespit edebiliyor. Son dönemde en çok ekleme araçlardan sorun yaşanıyor. Bu durumdan çok mağdur var, çok fazla şikâyet var. Satış sonrasında mahkemeye kadar taşınan olaylar yaşanıyor, anlaşılamayan detaylar yapabiliyorlar. Ekleme araçlardaki olumsuzlukları bazı ekspertizler bulamadığı için vatandaşların bulması mümkün değil" diye konuştu.