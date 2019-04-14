Araç sahipleri dikkat ! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor...
Araç sahipleri dikkat ! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor...
Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü !
Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü !
AK Parti'den ''Olağanüstü İtiraz'' açıklaması
AK Parti'den ''Olağanüstü İtiraz'' açıklaması
TBMM Başkanı Şentop ''FETÖ'' önergesini işleme koymadı !
TBMM Başkanı Şentop ''FETÖ'' önergesini işleme koymadı !
İzmir Belediye Başkanı'ndan Asya, Amerika ve Avrupa hamlesi
İzmir Belediye Başkanı'ndan Asya, Amerika ve Avrupa hamlesi
Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor ! Tarih verildi...
Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor ! Tarih verildi...
İstanbul'da hava nasıl olacak ? Meteoroloji'den uyarı geldi
İstanbul'da hava nasıl olacak ? Meteoroloji'den uyarı geldi
Hukukçulardan YSK'ya çağrı: ''İmamoğlu'na mazbatasını verilmeli''
Hukukçulardan YSK'ya çağrı: ''İmamoğlu'na mazbatasını verilmeli''
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. 14 Nisan 2019 13:04

Japon devi 8 ülkeyi Türkiye'den yönetecek

Japon otomotiv devi NISSAN 8 ülkenin yönetim merkezi 1 Nisan 2019'dan itibaren Türkiye olmasına karar verdi.

Japon devi 8 ülkeyi Türkiye'den yönetecek
A+ A-

Japon otomotiv devi NISSAN’da gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerindeki sekiz ülkenin yönetim merkezi 1 Nisan 2019’dan itibaren NISSAN Türkiye oldu. Sinan Özkök, NISSAN Türkiye ile birlikte yeni bölgenin Genel Müdürü olarak atandı.

1 Nisan 2019 tarihi itibariyle, NISSAN'ın Fas, Tunus, Sudan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Türkmenistan pazarlarındaki operasyonlar, görev alanı genişleyen Sinan Özkök'e raporlamaya başladı. NISSAN'ın söz konusu ülkelerdeki faaliyetleri daha önce Orta Doğu bölgesi kapsamında yönetiliyordu.

Bölgenin bir diğer önceliği olan Cezayir Projesi'nin ticari yapılanmasına verilecek destekle de Türk yöneticilerin uluslararası platformda görev almaları sağlanacak.

Sinan Özkök, NISSAN Türkiye Genel Müdürü görevine ek olarak, Kuzey Afrika (NAF) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerine de Genel Müdür olarak atandı.

“BAŞARILI SONUÇLARIMIZA YENİLERİ EKLEMEKTEN GURURLUYUZ”

Otomotiv kariyerine 1993 yılında başlayan ÖZKÖK, lojistik ve ürün planlama görevlerinden sonra 2001'den itibaren Renault Fransa'da stratejik pazarlama üzerine çalıştı, Paris Bölge Yöneticisi olarak görev yaptı. 2007 yılında Türkiye'ye dönerek bayi geliştirme, şube yönetimi ve Satış ve Şebeke Direktörlüğü de dahil olmak üzere birçok üst düzey pozisyonda yer alan Özkök, Ekim 2015'ten bu yana NISSAN Genel Müdürü görevine atandı.

Türkiye'deki faaliyetle birlikte 8 ülkenin daha yönetimini üstlenen Sinan Özkök, ‘Türkiye'deki başarılı sonuçlarımıza yenilerini eklemekten gururluyuz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgede Kuzey Afrika (NAF) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) markamız açısından yüksek potansiyeli olan pazarlar. Sahip olduğumuz bilgi birikimini ve deneyimlerimizi Kazablanka'dan Taşkent'e yayılan çok geniş bir coğrafyaya taşıyarak markamızın gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. İç pazarda daralma yaşadığımız bu dönemde, gerçekleştirdiğimiz bu yönetim ihracatı Türkiye'de görev yapan çok değerli ekibimiz için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu, yeni bir heyecan yarattı.' dedi.

japonya , nissan , türkiye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM