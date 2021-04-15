Otomotiv sektöründe ''çip''ten sonra yeni kriz!

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizinin etkileri devam ederken, sektörü bir krizin daha beklediği belirtildi. Buna göre sektörün doğal kauçuk krizi yaşayacağı belirtildi.

Uzun süreden bu yana çip kriziyle mücadele eden otomotiv sektörü oyuncularına bir kötü haber de doğal kauçuktan geldi. Bloomberg'de yer alan habere göre salgın döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir yenisi daha eklenmek üzere.

Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KAUÇUK ÜRETİCİSİ ÇİN

Geçen sene dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi Çin‘de ekonominin yeniden açılması ve büyük çaplı alımları dikkatlerin buraya çevrilmesine neden oldu.

Karantinalar nedeniyle alımlarını durduran ABD’li otomobil üreticileri Aralık itibariyle alımlara başladı. Şimdilik sektörde bir sorun görünmese de sektör temsilcileri durumun endişe verici hale gelmeye başladığını belirtiyor.

Pandemi döneminde otomotivden elektroniğe kadar birçok sektörde küresel çip krizi yaşanmış ve üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açmıştı.