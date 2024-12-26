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ÖTV muafiyetli araç satışında her şey değişti: Satış yasağı uzadı, yerlilik zorunluluğu geldi

ÖTV muafiyetli araç satışında her şey değişti: Satış yasağı uzadı, yerlilik zorunluluğu geldi
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme ile engelliler için ÖTV muafiyetli araç satışında mevcut 5 yıl satış yasağı 10 yıla çıkarılırken, alınacak otomobillere yüzde 20 yerlilik zorunluluğu getirildi.

Engelliler için ÖTV muafiyetli araç satışında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme ile 5 yıl olarak uygulanan "satış yasağı" 10 yıla çıkarılırken, ÖTV muafiyetiyle alınacak olan otomobillere yüzde 20 yerlilik zorunluluğu getirildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirlemeye yetkili olacak. Engelliler ÖTV'siz araç hakkından 10 yılda 1 yararlanabilecek, ayrıca alınacak araca da yüzde 20 yerlilik şartı getirildi.

 Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre, halihazırda engelliler için ÖTV'den muaf olarak satılan otomobiller, 5 yıl süre boyunca satılamıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün kabul edilen düzenlemeyle birlikte söz konusu süre 10 yıla çıkarıldı. 

Öte yandan düzenleme kapsamında dikkat çeken değişikliklerden biri de otomobillere yönelik getirilen yerlilik şartı oldu. Özpeynirci, ÖTV muafiyetli araç kapsamına dahil edilmesi için yeni yıl itibarıyla otomobillerde yüzde 20 yerlilik şartı aranacağını duyurdu.

Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"ÖTV muafiyetli araçlar için 'yerli' şartı geliyor, satamama süresi 10 yıla çıkıyor  Komisyonda kabul edilip, bugün meclisten geçen maddeye göre ÖTV muafiyetli araçlara %20 yerlilik oranı zorunluluğu geliyor ve satış süresi 5 yıldan 10 yıla çıkıyor. Ama özellikle yerli katkı oranı için bu gece yayınlanacak Resmi Gazete beklenmeli."

Etiketler ötv muafiyeti ÖTV muafiyetli araç düzenleme ötv özel tüketim vergisi
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