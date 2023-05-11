Taşıt kredisi çekemeyen vatandaş çareyi buldu

Özellikle son 2 yılda akıl almaz rakamlara yükselen araç fiyatlarıyla birlikte vatandaş bankalardan da taşıt kredisi alamaz hale gelince, oto galericiler çözümü buldu.

Kredi notu yüksek olanlara dahi kredi verilmediğini belirten sektör temsilcileri, sektörün mevcut durumda en büyük sorununun kredi olduğunun altını çiziyor. Krediye erişim zorlanırken satışlarını artırmak isteyen oto galericiler ise çareyi senetle araba satışında buldu.

OTOMOBİL ALMAK İSTEYENE TAKSİTLE SATIŞ

NTV’de yer alan habere göre, minimum 12, maksimum 36 aylık senetlerle vadelendirilen araçlar için ise en başta yüzde 30'luk bir peşinat isteniyor. Konuya ilişkin bilgi veren firma sahibi Mehmet Karacabey senetle araba satışının nasıl yapıldığını şu sözlerle anlatıyor:

“Aracı beğendiniz ve satın almak için yüzde 30 peşinat gerekiyor. Daha sonra arabayı müşteril ile beraber ekspertize götürüyoruz. Arabada bir sorun sıkıntı yoksa bir sonraki kısımda noter ayağına geçiliyor. Eğer ki üzerinizde herhangi bir şekilde icralık dosya, dava veya ödemelerinde sıkıntı yoksa, noterde aracın devriniz müşterimize yapıyoruz. Daha sonra aylık senet ödemesini ayarlıyoruz. Daha sonra ödemeler başlıyor.”

36 AYA KADAR VADE

Senetler ise araç sahibinin adresine gönderiliyor. İsteyenler galeriye gidip elden de teslim alabiliyor. Senet sayısı ve vadenin neye göre değiştiğine ilişkin Karacabey, “450 bin liralık bir araçta yüzde 30 peşinat ve 36 ay vade ile yardımcı oluyoruz. 1 milyona kadar olan araçlarda da 24 aya kadar yardımcı olabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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