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Toyota, Rusya’daki fabrikasını kapattı

Toyota, Rusya’daki fabrikasını kapattı

Rusya-Ukrayna savaşında büyük şirketlerin Rusya'ya yönelik ambargoları devam ederken Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Toyota’nın St. Petersburg şehrindeki fabrikasını kapattığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından Japon otomobil şirketi Toyota’nın Rusya’daki fabrikasını kapattığı belirtildi. Şirketin, fabrikada çalışan işçilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Toyota’nın Rusya’daki araçlarına yönelik satış sonrası desteğini ise sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, fabrikanın geleceğiyle ilgili gerekli çalışmalara da başlandığı ifade edildi. Rus Kommersant gazetesinde konuya ilişkin yer alan haberde, Toyota’nın Rusya pazarından çekilmediği ancak üretim için gerekli parçaların temin etmekte zorluk yaşadığı için fabrikayı kapatma kararı aldığı belirtildi.

 

Etiketler toyota toyota fabrikası fabrika rusya
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