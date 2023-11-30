Yamaha Motor Türkiye’ye 2 ayrı ''Outdoor Awards'' ödülü

Yamaha Motor Türkiye, Outdoor Türkiye Platformu tarafından düzenlenen “Outdoor Awards” ödül organizasyonunda ‘‘Enduro-Touring Motosiklet” ve ‘‘Scooter Motosiklet” kategorilerinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk olarak düzenlenen Outdoor Awards, 2023 yılında da 38 kategoride outdoor’un en iyilerini seçti. Halk oylaması ve Outdoor Awards jürisinin değerlendirmeleriyle doğayı koruyarak sürdürülebilir yaşama katkı sağlayan markaların değerlendirildiği organizasyonda Yamaha Motor sürdürülebilir yaşama destek olan proje ve ekinlikleri ile 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Yapılan araştırma sonuçları ve fikir önderlerinden oluşan uzman jürinin değerlendirmesine sonucu açıklanan sonuçlara göre Yamaha Motor ‘‘Enduro-Touring Motosiklet” ve ‘‘Scooter Motosiklet” kategorilerinde Bronz ödüle layık görüldü. Outdoor’un destekleyici güçlerinden motosikletin sürdürülebilir yaşama katkısı büyük diyen Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya “kullanıcıyı doğa ile buluşturacak, motosikletin yaşam döngüsünde insana ve doğaya kattığı değerleri en iyi deneyimletecek aktiviteleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizi ödüle layık gören ve oy veren herkese sonsuz teşekkürler” dedi.