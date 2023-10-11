Yamaha'dan motosiklet hayal kuran çocuklara özel model

Ebeveynleri motosiklet kullanan ya da motor sporlarını hayranlıkla izleyen küçüklerin hayalindeki motosiklet Yamaha ile gerçek oluyor. Yamaha PW50, tüm zamanların en başarılı çocuk eğlence motosikleti olarak miniklere yol arkadaşı olacak.

Ebeveynleri motosiklet kullanan ya da motor sporlarını hayranlıkla izleyen küçükleri motive edecek en güvenli yol arkadaşı Yamaha PW50, tüm zamanların en başarılı çocuk eğlence motosikleti. Tam otomatik şanzıman, basit 2 zamanlı motor, şaft aktarma gibi birçok kullanıcı dostu özellikle donatılan PW50 ile 6 yaş ve üzeri çocuklar hayalleri ile buluşuyor. Herhangi bir çocuk bisikleti kadar kolay kullanıma sahip PW50’nin teknolojisi ve yüksek güvenliği sayesinde ebeveynler çocuklarını keyifle uzaktan seyrediyor.

Yamaha PW50 çocukların yüksek enerjilerini sportif aktivitelere yöneltmek, hobi ve yeni bir yaşam deneyimi kazandırmak, beceri ve özgüven geliştirmek ve daha çocuk yaşta güvenli sürüş bilincini oluşturmak için ailelere mükemmel bir seçenek sunuyor. Mini mavi motosiklet PW50, çocukları off-road sürüş deneyimiyle tanıştırmak için yaratılan en güvenli araç. Kolay ve keyifli sürüş yaşatan PW50 kompakt şasisi, konforlu süspansiyonu ve alçak selesiyle hafif kavramalı rahat bir sürüş sağlıyor. Tam otomatik 50cc enerjik motoruyla akıcı hızlanma sağlıyor ve minikler gerçek bir motosiklet kullanır gibi haz yaşıyor. Bir otomobilin veya küçük bir minibüsün arkasına sığabilecek boyutlarda tasarlanan 41 kg ağırlığındaki PW50, kompakt yapısı ile kısa bir hafta sonu gezisinde ya da uzun tatillerde çocukların eğlenceli eşlikçisi olabiliyor.

Motosiklet sevdalısı minikleri bu dünyayla tanıştırmak için en eğlenceli arkadaş...

Yüksek kaliteli mini motosikletin kullanıcı dostu özellikleri ve basit teknolojisiyle PW50 dünyanın her yerinde ebeveynlerin birinci tercihi... 2 zamanlı 50 cc motoru, "çalıştır ve git" özelliği sağlayan tam otomatik şanzımana sahip alçak selesi bu motosikleti her çocuk için ideal bir eğlence aracı yapıyor. Ailelerin PW50'nin performansını yüzde yüz kontrol edebilmelerini sağlayan basit bir gaz sınırlama mekanizması bulunuyor. Yalnızca bir vidayı ayarlayarak gaz akışını çocuğun deneyimine ve becerisine göre azaltmak veya artırmak mümkün.

Alçak sele ve kolay kontrol...

Minik sürücüler, yalnızca 475mm yüksekliğindeki alçak sele sayesinde, konforlu ve rahat sürüş pozisyonuyla PW50’yi kullanmaya başlar başlamaz sürmeye ve kendilerini güvende hissetmeye başlayacaklar. Elcik tasarımı bisiklete benzeyen motosikletin arka freni sol, ön freni ise sağ elle kontrol ediliyor. Gaz kolunu çevirir çevirmez eğlence başlıyor.