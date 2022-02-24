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12 yaş ve üzeri için Pfizer-BioNTech takviye dozu önerisi

12 yaş ve üzeri için Pfizer-BioNTech takviye dozu önerisi

AB ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının takviye dozunun 12 yaş üzerindekilere uygulanabileceğini bildirdi.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer-BioNTech tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının takviye dozunun 12 yaş üzerindekilere uygulanabileceğini bildirdi.

EMA, takviye dozun AB ülkelerinde 12-15 yaş grubunda kullanılması için şirketin yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

 EMA'nın açıklamasında, aşının iki dozunun 5 yaşından büyük sağlık durumu uygun herkeste kullanılabildiğin hatırlatılarak, takviye veya hatırlatma dozu olarak anılan üçüncü dozun 12 yaşından büyüklerde kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, takviye dozun 12 yaşın üzerindeki ergenlerde, Kovid-19'a karşı en az yetişkinlerdeki kadar bağışıklık sağladığı ifade edildi. İncelenen verilerde güvenlik endişesi belirlenmediği açıklandı.

Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunun 18 yaşından büyükler için onayı aylar önce verilmişti.

EMA'nın aşılar ve ilaçlara ilişkin incelemeleri sonrası aldığı kararlar, AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler, sağlık sistemleri içinde kendi uygulamalarına kendileri karar veriyor.

Etiketler takviye doz
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