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  3. 29 Nisan 2020 18:04

Bakan Koca enfekte olan sağlık çalışanı sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada enfekte olan sağlık çalışanı sayısının 7 bin 428 olduğunu belirtti.

Bakan Koca enfekte olan sağlık çalışanı sayısını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'de kaç sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını açıklayan Koca, ''Enfekte olan sağlık çalışan sayımız fazla oldu. Toplam 7 bin 428 sağlık çalışanımız enfekte olmuş durumda." ifadelerini kullandı. Koca, enfekte olan sağlık çalışanlarının vakalar içindeki oranının yüzde 6,5 olduğunu kaydetti.

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