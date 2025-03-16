Kadınlarda teşhirciliğe yol açan skandal ilaç Türkiye'de

Dünya genelinde en sık görülen sağlık sorunlarından biri olan "huzursuz bacak sendromu" tedavisinde kullanılan bir ilacın kadınlarda görülen yan etkileri arasında "teşhircilik" ve "kumar bağımlılığı"nın yer alması şok etkisi yarattı. İlacın bu akılalmaz yan etkilerini yaşayan ve hayatları altüst olan 20 kadın yaşadıkları kötü tecrübeyi anlattı

A'dan Z'ye neredeyse tüm ilaçların pek çok yan etkisi olduğu biliniyor. Bazı ilaçlar çok hafif yan etkilere sahipken bazı ilaçların yan etkileri de insan hayatını bile tehdit edebiliyor. İşte bu yüzden tüm ilaçların prospektüslerinde ilacın yan etkileri geniş bir şekilde izah ediliyor.

Ancak şimdilerde huzursuz bacak sendromu tedavisinde kullanılan bir ilaç akılalmaz yan etkileriyle gündemde.

Söz konusu ilaçların birçok kadında teşhircilik ve kumar bağımlılığı gibi davranışları tetiklediği gözlemlenirken, BBC'ye açıklama yapan 20 kadın, ilacın yan etkileri konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini öne sürdü.

BBC'ye yaptıkları açıklamada hayatlarının bu ilaçlar yüzünden mahvolduğunu belirten 20 kadın, ilaçların 'sapkın' sonuçlara neden olan yan etkilerinden üretici firmaların haberdar olduğunu söyledi.

İlaç üreticisi GSK tarafından hazırlanan bir rapor şirketin, dopamin agonisti olarak bilinen bu ilaçlar ile pedofilinin de aralarında bulunduğu "sapkın" cinsel eylemler arasındaki bağlantıdan 2003 yılında haberdar olduğunu gösteriyor.

Prospektüslerde bu yan etkiye açık bir referansta bulunulmasa da Birleşik Krallık'ın ilaç düzenleyici kurumu, libido artışı ve zararlı davranışlar hakkında genel uyarı yapıldığını söyledi. GSK da broşürlerde "değişen" cinsel isteklere referans yapıldığını söylüyor.

Riskli cinsel davranışlarda bulunma dürtüsü gösteren kadınlardan bazıları, buna neyin sebep olduğuna dair hiçbir fikirleri olmadığını söyledi. Bazıları da, daha önce hiç yapmamalarına rağmen, kumar oynamaya ya da alışveriş yapmaya mecbur hissettiklerini anlattı. İçlerinden biri, 150 bin sterlinden (7 milyon TL) fazla borca girdiğini söyledi.

BBC'ye yaşadıkları kötü tecrübeyi anlatan kadınlardan biri yaklaşık bir yıl geçtikten sonra daha önce hiç deneyimlemediği cinsel dürtüler hissetmeye başladığını belirterek "Bunu yalnızca sapkın olarak tarif edebilirim" ifadelerini kullandı. Claire adlı bu kadın sabahın erken saatlerinde evden çıkmaya ve seks yapacak birini bulmak için dolaşmaya başladığını anlatıyor. Transparan bir üst ve ceket giyerek bulduğu her erkeğe göğsünü gösteriyormuş. Bir partneri olmasına rağmen bunu düzenli olarak yaptığını anlatan Claire, gitgide daha tehlikeli konumlar seçtiğini söyledi.

İkinci vakada ise 45 yaşında bir adam "kontrolsüz teşhircilik hareketlerinde ve hayasızca davranışlarda" bulunmuştu. Libidosunun ropinirol almaya başlamadan önce arttığı, ancak bu tedavi sırasında sonra dürtülerinin "yoğunlaştığı" bildirilmişti.

Bir başka vakada ise Sarah adlı bir kadın "daha önce Brad Pitt çıplak bir şekilde odaya girse bile hiçbir ilgim olmazdı. Ama beni cinsel bağımlılığını sürekli daha da ileriye taşıyan azgın bir kadına çevirdi" ifadelerini kullandı.

Sarah internet üzerinden kullanılmış iç çamaşırı ve kendi seks videolarını satmaya, tanımadığı kişilerle telefon seksi yapmaya başladığını itiraf ederken, dürtüsel bir şekilde alışveriş yapmaya da başlaması nedeniyle 30 bin sterlin (1,4 milyon TL) borca girdiğini açıkladı.

Sue adlı bir başka kadın ise herhangi bir cinsel dürtü yaşamasa da yakın zamanda kumara başladığını ve 80 bin sterlin (3,8 milyon TL) borçlandığını açıkladı.

Aynı ilaç Türkiye'de de satılıyor!

Ropinirol içeren ilaçlar Türkiye'de de satılıyor. İlacın prospektüsünde aşırı kumar oynama veya aşırı cinsel davranış gibi olağanüstü dürtüler yaşayan veya yaşamış olanların bu ilacı dikkatli kullanması gerektiği aktarılıyor.

"Bağımlılık yaratan kumar, aşırı yeme veya harcama, anormal derecede yüksek cinsel istek ya da cinsel düşünceler veya duygularda artış" durumunda doktorlara danışılması tavsiye ediliyor. İngiltere'de olduğu gibi Türkiye'deki prospektüste de "sapkınlıktan" açıkça bahsedilmiyor.

Prospektüste bu yan etkiler sıklığı "çok yaygın", "yaygın" veya "yaygın olmayan" kategorilerde değil "bilinmiyor" kategorisinde yer alıyor. Cinsel davranışın yalnızca artmayacağı, aynı zamanda değişebileceği de sadece bu kısımdaki "kişinin kendisi ya da başkaları açısından önemli bir sorun teşkil edecek şekilde değişmiş veya artmış cinsel ilgi ve davranış" bölümünde yer alıyor.

İlacın kısa ürün bilgisinde ise hastalar ve bakıcılarının bu tür dürtü kontrol bozukluklarının değişmesi ihtimaline karşı bilgilendirilmesi ve bu tip semptomlar gelişirse dozun ya azaltılması ya da aşamalı olarak bırakılması gerektiği aktarılıyor. BBC Türkçe'ye bilgi veren İstanbul Eczacılar Odası, bu tip yan etkilerin çok ekstrem bir durum olduğunu ve bu etkin maddelere sahip ilaçların Türkiye'de çok fazla kullanılmadığını belirtti.

BBC Türkçe