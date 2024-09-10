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Koronavirüs araştırması: Genç kızların beyinleri daha fazla yaşlandı

Koronavirüs araştırması: Genç kızların beyinleri daha fazla yaşlandı
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ABD'li araştırmacılar, Kovid-19 salgını sırasında sokağa çıkma yasağı yaşayan genç kızların beyinlerinin, genç erkeklere kıyasla daha hızlı yaşlandığını keşfetti.

Bulguları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, ABD'deki Washington Üniversitesinden bilim insanları, 2018'de yaşları 9 ila 17 arasında değişen 160 gencin ve bu gençlerden 2021-2022'de 12 ila 16 yaşlarına erişenlerin beyinlerini manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile inceledi ve sonuçları karşılaştırdı.

Araştırmacılar, karşılaştırma sonucunda Kovid-19 salgını döneminde sokağa çıkma yasaklarını deneyimleyen genç kızların beyninin beklenenden ortalama 4,2, genç erkeklerin beyinlerinin ise beklenenden yaklaşık 1,4 yıl daha fazla yaşlandığını buldu.

İki grubun da beynin görüşü etkileyen kısmında erken yaşlanma deneyimlediğini aktaran araştırmacılar, genç kızların beyinlerindeki değişimin 30 bölgede meydana geldiğini ve değişimlerin çoğuyla duyguların işlenmesi, yüz ifadelerinin yorumlanması ve dilin anlaşılması gibi iletişim için kritik öneme sahip olan bölgelerde karşılaştıklarını belirtti.

Araştırmanın yazarlarından, Washington Üniversitesi Öğrenme ve Beyin Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Prof. Dr. Patricia Kuhl, genç kızların sağlıklı sinirsel, fiziksel ve duygusal gelişimleri için genç erkeklere kıyasla sosyal grup ve etkileşimlere daha fazla bağlı olduğunu kaydetti.

Kuhl, iki grubun beyinlerinde farklı değişimlerin meydana gelmesinin bununla ilgili olduğunu söyledi.

Gençlerin beyinlerindeki değişimlerin olumsuz sonuçları olup olmadığı henüz bilinmezken bunların gençlerin ruh sağlığını ve öğrenme potansiyelini etkilemesinden endişe ediliyor.

Etiketler korona koronavirüs bulaşma vaka koronavirüs yan etkileri
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