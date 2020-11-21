Koronavirüs geçirenlere bu sefer iyi haber! En az 6 ay koruyor

İngiltere’de Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, yeni tip corona virüse (Covid-19) ikinci kez yakalanmanın 6 aydan önce olası görünmediği belirtildi.

Oxford Nuffield Halk Sağlığı Departmanı’ndan profesör David Eyre, “ Bulgularımız dünya genelinde Covid-19’a yakalanan 51 milyonu aşkın insanı, sevindirmeli. Çünkü artık pek çok kişinin kısa süreliğine de olsa yeniden Covid-19’a yakalanmayacağından eminiz” dedi.

Bununla birlikte, yeniden enfekte Covid-19 vakaların, virüse karşı bağışıklık süresinin kısa süreli olduğunu düşündürüyor ve insanların hastalığı yenmesinin çok kısa bir süre ardından yeniden hastalanacağı konusunda endişelendiriyor.

"OLDUKÇA NADİR"

Ancak, virüsle yakın temes halinde bulunanisağlık çalışanları arasında yapılan çalışmada, yeniden enfeksiyon vakalarının oldukça nadir olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında, Nisan ve Kasım ayları arasında Covid-19 hastası olan 11 bin 52 sağlık çalışanı takibe alındı. 6 ayın ardından sedece 89 kişinin yeniden corona virüs semptomları gösterdiği aktarıldı.

Eyre, “Covid-19’a yakalanmak, insanların çoğu için onları en az 6 ay boyunca yeniden hastalanmaktan koruyor, antikor testi pozitif çıkan hiçbir katılımcıda yeni semptomatik enfeksiyon görmedik” dedi.



BAĞIŞIKLIK SÜRESİ AŞININ UYGULANMA SIKLIĞIYLA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ

Bununla birlikte, pandemiye karşı geliştiren aşı çalışmalarında sona gelindi. Pfizer/BioNTech aşısının 6 ülkeden 43 bin kişiyi içeren son aşama klinik deneylerinin sonuçlarından yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı görüldü.

Ancak aşı ve ilaçlarının Covid-19’a karşı koruyuculuğunun sağlanması için bağışıklığın ne kadar sürdüğünün bilinmesi gerekiyor. Oxford’un çalışması daha önce İngiltere Corona Virüs Konsorsiyumu tarafından yapılan araştırmayı da destekliyor. Konsorsiyum tarafından bu ayın başında yapılan çalışmada, corona virüse karşı geliştirilen hücresel bağışıklığın ilk enfeksiyonun ardından uzun bir süre boyunca devam ettiğini, 6 ayın ardından antikor sayısı düşüş görse de T hücreleri seviyelerinde anlamlı bir kayıp görülmediği açıklanmıştı.

PFİZER/BIONTECH'İN BİR YIL BOYUNCA KORUMA SAĞLAYACAĞI UMULUYOR

Bununla birlikte BioNTech’in kurucu üyesi Profesör Doktor Uğur Şahin, geçtiğimiz haftalarda Guardian’a verdiği demeçte, üç hafta arayla iki enjeksiyonla uygulanan aşıyı alanların en az bir yıl corona virüse karşı bağışıklık kazanacağını umduğunu belirterekş, “Şu ana kadar sadece corona virüse karşı kazanılan bağıklığın süresine ilişkin dolaylı ipuçlarımız var. Covid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalar, güçlü bir T hücresi bağışıklık tepkisine sahip olanların altı ay sonra hala bu güce sahip olduğunu göstermiştir. En az bir yıl güvende olabileceğimizi hayal edebiliyorum. Ancak Covid-19 aşılarının her yıl ‘yenilenmesi gerekebileceğini göz ardı edemeyeyiz” ifadelerini kullanmıştı.