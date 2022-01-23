  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Koronavirüs ölümleriyle ilgili dikkat çeken ''bağlantı'' iddiası

Koronavirüs ölümleriyle ilgili dikkat çeken ''bağlantı'' iddiası

Koronavirüs ölümleriyle ilgili dikkat çeken ''bağlantı'' iddiası

Yapılan bir araştırmada, Kovid-19 vakalarının ve virüse bağlı ölümlerin D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceği ortaya konuldu.

Spring.org internet sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, Kovid-19 ile D vitamini arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, 20 Avrupa ülkesinin sağlık verileri incelendi.

Araştırmada İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerin yaşlı nüfusunda D vitamini eksikliği gözlendi.

Uzmanlar, Güney Avrupa ülkelerindeki bireylerin D vitamini oranlarının düşük olmasının, insanların güneş ışınından kaçınması ile bağlantılı olabileceğini belirtti.

Öte yandan, İskandinav ülkelerinde düşük Kovid-19 vakaları görülmesinin ise daha çok D vitamini ve balık yağı gibi takviyeler kullanılması ile ilişkili olabileceği aktarıldı.

Çalışmada, D vitamini ile virüse bağlı ölümlerin engellenebileceği ortaya konuldu.

Daha önce yapılan araştırmalarda da, D vitamini eksikliğinin solunum yolu rahatsızlıkları ile bağlantılı olabileceği ifade edilmişti.

Sputnik

Etiketler d vitamini vitamin koronavirüs ölüm covid-19
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: ''Enerji savaşları bambaşka bir cepheye geçiyor''
Erdoğan'a yanıt veren AK Partili Şahin'in mikrofonu açık kalınca...
İngiltere'den yürüyerek İstanbul'a geldi! Hedefinde Mekke var
Kar kış demeden kuyruğa girdiler... ''Türkiye bu tabloyu hak etmiyor''
Elektrik faturasını paylaşan Gürse Birsel'e, Gonca Vuslateri'den olay gönderme
İstanbul - Ankara otoyolu trafiğe kapatıldı!
CHP'den ortalığı karıştıracak Sedef Kabaş hamlesi
Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur
75 yaşındaki maceraperest denizin ortasında ölü bulundu
Adanın bir kısmı haritadan silindi! Felaketten inanılmaz görüntüler