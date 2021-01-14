Koronavirüste müjdeli haber geldi: Tek doz aşıyla antikor üretildi!

Kozmetik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemesinde hem genç hem de 65 yaş üzeri gönüllülerde umut verici bir bağışıklık tepkisi oluşturmayı başardı.

Karar gazetesinden Ensar Tekin'in haberine göre New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan deneme verilerine göre, Johnson & Johnson’ın ürettiği tek dozluk koronavirüs aşısının güvenli olduğu, hem genç hem de yaşlı gönüllülerde umut verici bir bağışıklık tepkisi oluşturduğu belirtildi.

J&J için çalışan bilim insanları, 18 ile 55 yaşları arasındakiler ile 65 yaş ve üzerindeki yetişkinler üzerinde aşı denemelerini gerçekleştirdi.

TEK DOZDA NÖTRALİZE ANTİKOR ÜRETTİ

Buna göre, araştırmacılar, 28 gün sonra, virüse karşı savunmada önemli bir rol oynadığına inandıkları nötralize edici antikor üretti.

J & J'deki bilim insanı Dr. Paul Stoffels, CNBC'den Meg Tirrell'e verdiği demeçte, birinci ve iki klinik araştırma verileri, aşının tek bir dozunun 'sürdürülebilir antikor ürettiğini' gösterdiğini söyledi. Aşının virüse karşı oldukça etkili olmasının şirketin güvenini artırdığını da sözlerine ekledi.

Aşı denemeleri 805 gönüllü üzerinde gerçekleştirirken, şirketin 45.000 kişilik üçüncü faz denemesinin sonuçlarını bu ayın sonunda yayınlaması bekleniyor.

Öte yandan J&J, Kovid-19 aşısı için Ebola aşısını geliştirmek amacıyla kullandıkları teknolojiden yararlandıklarını açıkladı.

ABD yetkilileri, J & J’nin aşısının onaylanmasını beklerken sürecin bu ayın sonunda tamamlanması bekleniyor. J & J'nin ürettiği aşı, Amerika Federal Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanırsa, ABD'de Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın ardından onaylanan üçüncü aşı olacak.

Pfizer ve Moderna’nın yaklaşık üç ila dört hafta arayla iki doz gerektiren yetkili aşılarının aksine, J & J’ler yalnızca bir doz olacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı, ağustos ayında J & J’nin yan kuruluşu Janssen ile 100 milyon doz aşısı için yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşma, federal hükümete ek 200 milyon doz sipariş etme seçeceği veriyor.