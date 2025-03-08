Türk kadın doktor geliştirdiği tedavi teknikle literatüre girdi

Türkiye'de hastanelerin acil servislerine en sık başvuru sebeplerinden biri olan omuz çıkıkları için 20 saniyelik bir tedavi tekniği geliştiren Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşegül İşlek Yüksel TIP literatüre girdi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşegül İşlek Yüksel’in güç kullanmadan, anestezik ilaç vermeden, sadece belli kas gruplarına masaj yaparak, 20 saniyede yerine yerleştirdiği omuz çıkığı videosu da viral oldu. Omuz çıkığı şikayetiyle acile başvuran hastaların yüzde 95'inde 'ön omuz çıkığı' olduğunu kaydeden ve geliştirdiği masaj tekniği ile ilgili bilimsel yayınını ortopedi, radyoloji ve acil tıp uzmanı meslektaşlarıyla birlikte kaleme alan Dr. Yüksel’in makalesi, geçen ay uluslararası Acil Tıp Dergisi JAJEP OPEN’da da yayımlandı. Dr. Yüksel, dünyanın dört bir yanından tekniğini kullanarak hastasını tedavi eden meslektaşlarından videolar geldiğini ve Türk hekiminin, Türk kadınının gücünün bir kez daha tüm dünyada öne çıktığını kaydetti. Dr. Yüksel, "Akıl güçten üstündür yorumlarıyla paylaşılıyor, tekniğimi hasta üzerinde anlattığım video. Hiç güç kullanmadan, çekme gibi ağrılı müdahaleler olmadan, ağrı kesici ilaç vermeden, sadece doğru kaslara yapılan masajla, çıkan omzu yerleştirmek mümkün" dedi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşegül İşlek Yüksel, omuz çıkığının, ağrı kesici dahi kullanmaya gerek kalmadan sadece masajla düzletilmesini sağlayan yeni bir teknikle literatüre girdi. Ağrılar içinde acile başvuran hastasını, hiçbir çekme, itme gibi güç uygulama yöntemine gerek kalmadan sadece parmaklarıyla yaptığı masajla saniyeler içinde tedavi ettiği videosu sosyal medyada viral oldu. Dr. Yüksel'in makalesi, geçen ay uluslararası Acil Tıp Dergisi JAJEP OPEN'da da yayımlandı. Dr. Yüksel, Omuz çıkıklarında dünyada ilk Türk tekniği, ilk kadın hekim tekniği olarak yer aldım. Videoda 20 saniyede omzun yerine yerleştirilmesi görülüyor ama aslında arkasında 10 yıllık bir emek var. Anterior yani ön omuz çıkıklarında masaj tekniklerinin babası Dr. Cunningham olarak bilinir. Ben de ‘İşlek Axillar masaj tekniği’ ile annesi olmaya geldim” dedi.

'EN SIK ACİLLERE BAŞVURULUR'

Omuz çıkıklarının daha çok ortopedik vaka olarak düşünülse de en sık acillere başvurulduğunu söyleyen Dr. Yüksel, "Daha çok travmatik olaylarla, düşme olabilir çarpma olabilir veya trafik kazaları olabilir, en sık acil servise gelir omuz çıkığı vakaları. Hasta gruplarımızın yüzde 1-1.5 gibi bir kısmı omuz çıkığı vakasıdır. 13 yıllık meslek hayatımda 1000'e yakın omuz çıkığı redüksiyonu (omzu yerine oturma işlemi) yapmışımdır. Bu sayede kendi tekniğimi geliştirdim. Omuz çıkıklarının yüzde 95'i ön yani anterior omuz çıkığıdır. Omzun ön kısmında apolet belirtisi olur. Çıkan omuz başı yani humerus dediğimiz kısım yerinde olmadığı için, apolet belirtisi olur. Hasta, omzunu alttan tutarak gelir acile. Önce ağrı çekmesin, yerçekimi kuvvetine by-pass yapmak gerekiyor diye düşünerek hastanın elini omzuma atarak başladım, buradan ilerledi teknik aslında. Kola masaj yaptığım zaman çok iyi sonuç elde edemedim, ben de o nedenle biceps (üst kol) kası ile aynı görevi gören başka kaslara odaklandım. Omzun asıl kasları aslında rotator cuff dediğimiz koltuk altı arkasındaki kaslarıdır. Çünkü omuz uçtadır, kaslarla desteklenir. Omzun asıl kaslarına odaklandım ve bu şekilde ön omuz çıktıklarında dünyada ilk Türk, ilk kadın hekim tekniği olarak literatüre girdik" dedi.

'AĞRISIZ ACISIZ KISA SÜREDE SONUÇ VERİYOR'

Omuz çıkığı tedavisinde masaj tekniklerinde Avustralyalı meslektaşı Dr. Neil Cunningham’ın kendi tekniği ile 2003’de literatüre girdiğini vurgulayan Dr. Yüksel, "Şimdi artık biz de varız. Omuz redüksiyonu işlemleri çok ağrılıdır. Çekme eylemleri yapılır, hastalar söyler hatta beni bağırtarak kolumdan çektiler, çarşaf doladılar falan diye anlatırlar. Bizim tekniğimizde de sadece masaj olduğu için, herhangi bir ağrı kesici dahi vermiyoruz. İlaç verilmediği için işlem sonrası acilde uzun süre takip de gerektirmiyor. Çok kısa sürede omzu yerine yerleştirebiliyoruz. Çünkü omzun asıl kas grubuna masaj yapmış oluyoruz" diye konuştu.

'AKIL GÜÇTEN ÜSTÜNDÜR DİYE PAYLAŞTILAR'

Geliştirdiği yeni masaj tekniğini Ortopedi Uzmanı Dr. Osman Polat, Radyoloji Uzmanı Dr. Serkan Yüksel, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nalan Kozacı ve Anatomi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Ortadeveci ile birlikte makale haline getirdiklerini ve JAJEP Open’da yayınlanmasının ardından 'İşlek Axillar masajı' olarak literatüre girdiğini anlatan Dr. Yüksel, sosyal medyada viral olan omuz çıkığı videosuyla ilgili de şunları söyledi: "İspanyol sosyal medyasında, Brezilya'da çok sevildi bu video. Hatta ‘akıl güçten üstündür’ diye paylaşımlar yapıldı beni kaynak göstererek. Arap ve Meksika medyasında da gösterildi. Genelde Avrupa ülkeleri çok sevdi bu tekniği. ‘Akıl güçten üstündür’ derken de masaj ile beraber 20 saniyede güç uygulamaya gerek kalmadan, hiç omuz redüksiyonu yapmamış bir hekimin bile sadece videodan izleyerek çok kısa sürede gerçekleştirebileceği bir yöntem olduğuna vurgu yapıldı aslında. Bu teknik sadece ön omuz çıkığı olanlarda uygulanabilir. Diğer gruplarda uygulanamaz."

HALI SAHA MAÇLARINDA DİKKAT

Ön omuz çıkıklarının en sık spor travmalarında ve düşmelerde görüldüğünü kaydeden Dr. Yüksel, sözlerini şöyle noktaladı: "Mesela Çekya-Türkiye maçı vardı, o sırada kalecinin omzu çıkmıştı. Hatta maç sırasında bana bir sürü mesaj geldi, ‘Keşke Ayşegül abla da orada olsaydı’ diye. Türkiye'de halı saha maçları çok seviliyor biliyorsunuz. Erkekler arasında çok yaygın. Genel olarak genç sporcu yaralanmalarında ön omuz çıkığı görüyoruz zaten. Şayet o sırada halı sahada sağlık çalışanı varsa, ‘İşlek Axillar masajı’ uygulayarak çok kısa sürede omzu yerine oturtabilir." (DHA)

DHA