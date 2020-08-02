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  3. 02 Ağustos 2020 12:26

Türk Tabipleri Birliği'nden ''Temaslılara test yapılsın'' çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Temaslılara test yapılmasını isteyen TTB, ''Aktif surveyans ve filyasyon sürdürülsün'' çağrısı yaptı.

Türk Tabipleri Birliği'nden ''Temaslılara test yapılsın'' çağrısı
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TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığından temaslılar için test kısıtlamasını kaldırmasını istedi. TTB'den yapılan açıklamada; “Son günlerde COVID-19 hastalığının giderek yaygınlaşması sonrasında yaptığımız incelemeler, Sağlık Bakanlığı'nın temaslılar için test endikasyonunu yeniden işleme koymasının yaşamsal öneme sahip olduğunu göstermektedir” denildi.

“UZUN SÜREDİR SÜRVEYANS VE FİLYASYON YAPILMIYOR”

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre tabip odalarından, TTB'ye gelen bildirimlerin COVID-19 için sürveyans ve filyasyon faaliyetlerinin uzun süredir yapılmadığını ya da çok azaldığını gösterdiği hatırlatılan açıklamada söyle denildi; “Her iki faaliyetin de yetersizliği ya da durdurulmuş olması pandemi karşısında büyük emek ve can kayıpları pahasına sağlanmış olan kazanımlarımızın birer birer kaybedilmesine neden olmaktadır.

TTB olarak Sağlık Bakanlığı'nı COVID-19 için aktif sürveyans sistemini kurmaya ve filyasyon faaliyetlerini aksatmadan sürdürmeye, temaslılar için test kısıtlamasını kaldırmaya davet ediyoruz.”

Sözcü

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