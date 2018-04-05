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  3. 05 Nisan 2018 11:53

Ahmet Ağaoğlu'nun listesi belli oldu !

Trabzonspor'da başkan adayı olduğunu açıklayan ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulu listesi belli oldu.

Ahmet Ağaoğlu'nun listesi belli oldu !
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Trabzonspor'un 45'inci başkanını seçeceği Olağanüstü Genel Kurul'daki adaylardan Ahmet Ağaoğlu, yönetim listesini Hayrettin Hacısalihoğlu aracılığıyla Divan Kurulu'na sundu.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim edilen listede ilk olarak Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Haluk Şahin, Cahit Erdem, Ömer Sağıroğlu ve Önder Bülbüloğlu'nun yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu 7-8 Nisan tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.

Ahmet Ağaoğlu açıkladı ! Ahmet Ağaoğlu açıkladı ! "Başkan seçilirsem..."

 

DHA

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