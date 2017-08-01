Barcelona'dan Mesut Özil'e 60 milyon Euro !

Adı son zamanlarda sıkça transfer dedikodularıyla anılan Arsenal'in Türk asıllı Alman 10 numarası Mesut Özil için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz medyasında çıkan habere göre, Katalan devi Barcelona, peşinde olduğu Liverpool'lu Philippe Coutinho transferini gerçekleştirememesi durumunda rotasını Mesut'a çevirecek.

Barcelona'nın bu transfer için gözden çıkardığı ücret ise 60 milyon Euro (247 milyon TL). Arsenal'e 47 milyon Euro'ya Real Madrid'den gelen 29 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.