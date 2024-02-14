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Anadolu Efes, tur atladı

Anadolu Efes, tur atladı
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Anadolu Efes, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü yendi ve yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 94-85 yendi. Lacivert beyazlılar kupada yarı finale yükseldi.

Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin galibi olacak.

 

 

Etiketler anadolu efes tur atladı tur çeyrek final türkiye kupası
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