Anadolu Efes, tur atladı
Anadolu Efes, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü yendi ve yarı finale yükseldi.
Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 94-85 yendi. Lacivert beyazlılar kupada yarı finale yükseldi.
Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin galibi olacak.
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