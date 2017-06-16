Spor Toto Basketbol Lig Şampiyonu Fenerbahçe !

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşılaştı.



Sarı lacivertliler uzatmalara giden mücadeleden 98-92 galip ayrıldı ve seriye 4-0 kazanarak şampiyon oldu.

OBRA TARİHE GEÇTİ



Euroleague kupasını tarihte ilk kez ülkemize kazandıran Sarı-Lacivertliler, eğer bugün zafere ulaşırsa, böylece sezonu iki kupayla tamamlamış olacak. Obradovic de 3. lig kupasına ulaşırsa, ligin en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı antrenörü unvanını alacak.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANDI



Akatlar’daki ilk maçta yaşanan tatsız olaylardan dolayı yapılan 4. anons nedeniyle, mücadele bu kez seyircisiz oynandı.



THOMPSON KADRODAN ÇIKARILDI



Final serisinin 4. maçı öncesinde Beşiktaş Sompo Japan'da Thompson, sağlık sorunları nedeniyle Fenerbahçe derbisi kadrosundan çıkarıldı.

Karşılaşma iki takımın da bulduğu basketlerle başladı, TV molasına konuk takım 13-16 önde gitti. Mola sonrası oyun aynı ritim ile devam etti, takımlar hücumlarda sayı bulmakta zorlanmadı ve ilk periyot 19-24 Fenerbahçe lehine sonuçlandı.

İkinci çeyrek başarılı hücumlarla açıldı. Fenerbahçe skoru 26-30 yapınca Ufuk Sarıca molası geldi. Mola dönüşünde sahadaki oyun ve skor dengede devam etti ancak devrenin bitimine 3 dakika kala Beşiktaş Sompo Japan farkı 4’e yükseltti ve Fenerbahçe mola aldı, 38-34. Moladan sonra sahadaki ev sahibi ekip üstünlüğü devam edince ilk yarı Beşiktaş Sompo Japan üstünlüğünde geçildi, 47-42.

Üçüncü periyotun başlarında oyun aynı şekilde devam etti, 25.dakikada Beşiktaş Sompo Japan farkı sekiz sayıya kadar çıkarttı, 53-45. Periyotun diğer yarısında skor üstünlüğü değişmedi ve final periyotuna siyah beyazlılar 64-59 önde girdi.

SON ÇEYREK NEFES KESTİ



Son çeyrek hızlı oyun temposu ve Fenerbahçe’nin üst üste top kayıpları ile başladı. Molaya gidilirken skor 75-66 Beşiktaş Sompo Japan lehineydi. 35.dakikada skor 75-65’ti. Bitime 2 dakika kala ise fark açılarak skor 79-65 oldu. Fenerbahçe’nin 37 saniyede yaptığı 10-0’lık seri ile maçın rengi tamamen değişerek, bitime 1:23 dakika kala skor 79-75’e geldi. 57 saniye kala skor 79-77 oldu. Strawberry 35 saniye kala 81-77’ye getirdi. Roll ile 18 saniye kala skor 84-79 oldu. Dixon üç sayılık isabet ile bitime 15 saniye kala skoru 84-82 yaptı. Weems ile kenardan topu çıkartırken hata yapan ev sahibi ekip son hücumu Fenerbahçe’ye bıraktı. 5 saniye kala Bogdanovic turnike ile skoru eşitledi, 84-84. Basketten sonra Erkan Veyseloğlu topu çıkartırken dışarı attı ve son hücumu Fenerbahçe Udoh ile kullanamayınca maç uzadı, 84-84.

Normal süre tamamlandıktan sonra iki koç da itirazlarından dolayı teknik faul ile cezalandırıldı.

Uzatma periyotuna faul atışlarıyla başlayan Fenerbahçe, 84-86 öne geçti. Bitime 1:27 dakika kala skorda 88-94 Fenerbahçe üstünlüğü vardı. 50 saniye kala skor 92-94’e geldi. Kalan saniyelerde hata yapmayan sarı lacivertliler maçın galibi olarak sezonu şampiyon tamamladı.