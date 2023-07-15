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Fenerbahçe Beko, Yunan pivotu kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Yunan pivotu kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Beko, 26 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Yunanistan temsilcisi Panathinaikos forması giyen 26 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis’i kadrosuna dahil ettiğini bildirdi. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, oyuncunun 3 Yunanistan Ligi ve 4 Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşadığı hatırlatılırken, EuroLeague kariyerinde 153 maça çıktığı ifade edildi.

26 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Yunan ekibiyle EuroLeague’de 33 mücadelede forma giyerken maç başına ortalama 24 dakika süre aldı. Yunan pivot, söz konusu maçlarda 8.5 sayı, 5.7 ribaund, 0.7 asist ve 1.2 blok ortalaması yakaladı. Ayrıca ligde oynadığı 30 karşılaşmada ise ortalama 22 dakika süre alırken, 9.5 sayı, 6.0 ribaund, 1.4 asist ve 1.3 blok ortalamasıyla oynadı.

Etiketler fenerbahçe basketbol yunan Georgios Papagiannis
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