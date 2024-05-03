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Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Shane Larkin 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Shane Larkin 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe ile adı anılan Shane Larkin, Anadolu Efes ile olan sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

Adı Fenerbahçe Beko ile uzunca bir süredir anılan Shane Larkin, Anadolu Efes'te kalıyor.

Anadolu Efes resmi hesabından yapılan duyuruya göre Larkin, 4 yıl daha kulüpte kalacak.

Efes'in yaptığı duyuru şöyle:

"Kaptan Shane Larkin, 4 sezon daha ait olduğu yerde! Yeni zaferler için Kaptan ile yeniden yola çıkıyoruz."

NE OLMUŞTU?

2018 yılından beri Anadolu Efes forması giyen ve başta 2 EuroLeague kupası olmak üzere pek kupa zaferinde imzası olan Larkin'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı söyleniyordu.

EuroLeague'de bu sezon 17.3 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma ortalamaları tutturan Shane Larkin, 20.6 verimlilik puanı ile bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

Etiketler Shane Larkin sözleşme imzalama
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