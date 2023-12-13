Fenerbahçe'de Itoudis ile yollar ayrlıyor: İşte yerine düşünülen isimler

Sarı lacivertlilerin basketbol takımının baş antrenörü Dimitris Itoudis ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Yerine düşünülen isimler belli oldu.

Yunanistan medyasından SDNA'ın haberine göre, Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis ile yollar ayrılıyor. Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağı iddia edildi. Christos Harpidis'in aktardığına göre, Itoudis'in ayrılığı sonrası baş antrenörlük için ilk adaylar Sarunas Jasikevicius ve Andrea Trinchieri. Jasikevicius en son Barcelona'yı, Trinchieri ise Bayern Münih'i çalıştırmıştı.