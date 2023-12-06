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Galatasaray genç yıldız ile yollarını ayırdı

Galatasaray genç yıldız ile yollarını ayırdı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 1.5 sezondur forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Muhaymin Mustafa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022/23 sezonu başında kadromuza katılan ve 1.5 sezondur sarı-kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncumuz Muhaymin Mustafa ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muhaymin Mustafa'ya göstermiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Etiketler Galatasaray Muhaymin Mustafa galatasaray basketbol
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