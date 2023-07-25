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LeBron James'in oğlu kalp krizi geçirdi

LeBron James'in oğlu kalp krizi geçirdi
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NBA efsanesi LeBron James'in 18 yaşındaki oğlu Bronny James, basketbol takımı ile yaptığı antrenman sırasında kalp krizi geçirdi.

NBA efsanesi dünyaca ünlü basketbolcu LeBron James'in 18 yaşındaki oğlu Bronny James, Güney California Üniversitesi’nin basketbol takımında antrenman yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan James’in ilk olarak yoğun bakıma alındığı ardından sağlık durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklandı.

Ailenin sözcüsü ABD basınına yaptığı açıklamada, "James ailesi için saygı ve mahremiyet istiyoruz ve daha fazla bilgi olduğunda medya ile yeni bilgileri paylaşacağız” dedi.

Los Angeles Lakers’ta forma giyen ve tüm zamanların en iyi basketbolcularından biri olarak kabul edilen LeBron James, kariyeri sona ermeden önce oğlunun bir gün onunla birlikte NBA'de oynamak istediğini ifade etmişti.

Etiketler nba LeBron James kalp krizi
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