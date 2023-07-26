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Milli basketbolcumuz NBA efsanesi Chicago Bulls'a transfer oldu

Milli basketbolcumuz NBA efsanesi Chicago Bulls'a transfer oldu
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NBA'nın efsane takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcumuz Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzalandığını duyurdu.

Chicago Bulls'tan yapılan resmi açıklamada, son olarak Bursaspor Basketbol forması giyen Onuralp Bitim ile iki yönlü bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. İki yönlü sözleşmeye imza atan Onuralp, hem NBA'de hem de G-League'de oynayabilecek.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 30 maçta görev alan 24 yaşındaki kısa forvet, 18.4 sayı, 4.8 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

 

 

Etiketler Onuralp Bitim nba Chicago Bulls milli basketbolcu
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