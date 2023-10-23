Potadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Ekmas'ı 74-62 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Ekmas, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

Sarı-lacivertli takım derbiyi 74-62 kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, 3. galibiyetini aldı. Galatasaray Ekmas ise 2. yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray, Sadık Emir Kabaca ve Buğrahan Tuncer ile skor bulurken, Fenerbahçe rakibine Motley, Guduric ve Sertaç Şanlı ile karşılık vererek ilk periyodu 22-18 önde bitirdi. İki takımın da savunma güvenliği ön planda tuttuğu ikinci periyotta Galatasaray, Sadık Emir Kabaca ve Göksenin Köksal ile etkili olurken, Fenerbahçe de Hayes-Davis ve Sertaç Şanlı ile sayı üretti ve devre arasına sarı-lacivertliler 38-35 önde girdi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, Buğrahan Tuncer’in kaydettiği basketlerle 24. dakikada 44-43 öne geçti. Daha sonra yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve çok top kaybı yapan sarı-kırmızılı takım karşısında organize hücumlarla sayı bulan Fenerbahçe, üçüncü çeyreği de 56-50 üstün kapattı. Sert savunmasıyla son periyodun ilk bölümünde Galatasaray’a sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, Madar ve Biberovic’in basketleriyle 34. dakikada farkı 13 sayıya (50-63) çıkardı.

Kalan sürede de etkili mücadelesini sürdüren sarı-lacivertli takım, müsabakadan 74-62 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko karşısında maçın son saniyelerinde Galatasaray taraftarından yönetime çağrı geldi. Taraftarlar; "Yönetim uyuma, basketbola sahip çık" tezahüratında bulundu.