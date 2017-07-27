Fenerbahçe'ye Jan Vesely'den müjdeli haber

Kadrosundan ayrılan oyuncuların yerlerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş'a Jan Vesely'den iyi haber geldi.

Çek oyuncu sözleşmesindeki NBA opsiyonunu kullanmadı ve takımda kaldı. Bogdan Bogdanovıc ve Ekpe Udoh'un NBA'e gitmesinin ardından Jan Vesely'den gelen haber yüzleri güldürürken kısa transferinde ise gözler Brad Wanamaker'da...

Denver Nuggets'tan kontrat bekleyen yıldız isimle temaslarını sürdüren sarı lacivertliler, Wanamaker'ın durumunun netleşmesini bekliyor.

Daha önce Kızılyıldız'dan Marko Gudurıc'i renklerine bağlayan Fenerbahçe Doğuş'ta koç Zeljko Obradovıc, Wanamaker transferinin gerçekleşmemesi halinde başka bir oyuncu istemediğini ve kısa rotasyonunun mevcut halinden memnun olduğunu yönetime iletti.

Diğer bir yandan da Ekpe Udoh'un boşluğunu doldurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Doğuş, NBA'den kesilen Amerikalı bir isim üzerinde duruyor. Uzun transferi için alternatiflerini ikiye düşüren Fenerbahçe Doğuş'un transferi önümüzdeki günlerde tamamlaması bekleniyor.



beIN Sports