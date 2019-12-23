Fenerbahçeli Jan Vesely, on yılın en iyilerine aday

THY EuroLeague All-Decade takımına seçilen son isim Jan Vesely oldu.

Euroleague'de son 10 yılın en iyi oyuncularından oluşan takımı kurma yolunda adaylar belirlenirken, 2018/19 sezonunun 'En Değerli Oyuncusu (MVP)' seçilen Çek oyuncu da aday gösterildi.

Jan Vesely için şu ifadelere yer verildi:

"Atletizmi ve etkileyici smaçları nedeniyle 'Çek Jet' lakabına sahip olan Jan Vesely, 2010'larda şaşırtıcı bir hızla gelişim gösterdi. Son 10 yıllık döneme geleceği parlak bir kısa forvet olarak başlayan Vesely, dominant bir pivot olarak tamamlıyor. Fenerbahçe formasıyla 2017'de EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Vesely, geçen sezon taraftarlar ve medya tarafından MVP seçildi.

3 kez EuroLeague'de yılın takımına seçilen Vesely, bu on yıllık dönemde en çok iki saylık isabet bulan 4'üncü, en çok ribaunt alan 9'uncu, en iyi iki sayı isabetine sahip olan 10'uncu, en çok verimlilik puanı üreten 10'uncu ve en çok sayı atan 13'üncü oyuncu durumunda. Kısacası Vesely, sahada olunca harika şeyler oluyor."

