Türk oyuncu NBA'de tarihe geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup ederken Şengün, Nikola Jokic’i geride bırakarak NBA tarihinde 500 asist barajına ulaşan en genç pivot oldu.

NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Houston Rockets, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 9 sayı farkla yendi.

Bu sezon ilk üç maçtaki mağlubiyetin ardından 4. mücadelesinde ilk galibiyetine ulaşan Rockets'ta Jalen Green 23 sayıyla karşılaşmada takımının en skorer oyuncusu olurken Fred VanVleet ise 22 sayı, 11 asist ile "double-double" yaptı.

Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NTV'nin haberine göre Şengün, Nikola Jokic’i geride bırakarak NBA tarihinde 500 asist barajına ulaşan en genç pivot oldu.

Utah Jazz'ın Memphis Grizzlies'ı 133-109 yendiği maçta ise Jazz forması giyen Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ile oynayarak galibiyete katkı verdi.

Los Angeles Lakers, derbi maçta konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı uzatma sonunda 130-125 yendi.

LeBron James'in 35 sayı ve 12 ribauntluk performans sergilediği Lakers, Clippers'a karşı 11 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.

Clippers'ta Kawhi Leonard, 38 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Paul George ise 35 sayı kaydetti.