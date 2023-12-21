UC Irvine Takımının Oyuncusu Derin Saran, NCAA'de Yıldızlaşıyor!

UC Irvine formasıyla NCAA kariyerine adım atan Derin Saran, performansıyla şimdiden NBA takımlarının radarına girmiş durumda.

Amerikan kolej basketbolunda adını duyurduktan sonra NCAA kariyerine adım atan Derin Saran, NCAA’deki ilk yılında UC Irvine formasıyla sezona hızlı başladı. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan 19 yaşındaki temsilcimiz, üst sınıf oyuncularla dolu bir kadroda oynamasına rağmen şimdiden sivrilmeyi başardı.

İlk 10 maçta oyuna kenardan dahil olup parkeye müthiş bir enerji katan Derin, 11.7 sayı ortalaması ve %57’lik şut yüzdesiyle takımının en skorer ikinci ismi konumunda. Derin, performansıyla Big West Konferansı'nda en çok sayı atan en genç oyuncu olarak da dikkati çekiyor.

Golden State Warriors'ın eski asistan koçu Russell Turner'ın yönetimindeki UC Irvine, En son 2019'da NCAA’in Playoff aşaması olan March Madness'a katılan UC Irvine, bu sezon turnuva hasretini sonlandırma peşinde.

Kolej döneminin son yılında, “Batı Kuzey Carolina Yılın Oyuncusu” seçilen ve yine aynı yıl “Kuzey Carolina Gatorade Yılın Oyuncusu Adayı” gösterilen Derin Saran, 19.8 sayı, 8.1 ribaunt ve 7.2 asist ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Basketbol severler, Derin Saran’ı UC Irvine formasıyla CSU Bakersfield karşısında 30 Aralık’ta canlı yayınla S Sport Plus’ta izleyebilecekler.