Yunanistan Basketbol Ligi'nde her sayı Türkiye için 10 Euro

Yunanistan Basketbol Ligi'nde de bu haftaki atılan her sayı Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere 10 avro bağış yapılacağı duyuruldu.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem felaketinde, çevre 10 ilde her yer, yerle bir oldu. Yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 20 bini aşarken, binlercesi ise evsiz kaldı. Afette birçok ülkeden hem arama kurtarma hem de maddi yardımlar ise gelmeye devam ediyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğe rağmen Atina da, depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında oldu.

Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerden Yunanistan'ın Ulusal Basketbol Ligi'nde bu haftaki maçlarda atılan her sayı için Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere 10 avro bağış yapılacağı duyuruldu.



Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, 16. hafta maçları öncesinde deprem felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi.

Lig yönetiminin de ayrıca bağışta bulunacağı bilgisi paylaşıldı.