Beinsports ve TRT'nin Süper Lig maçları yorumcuları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi Beinsports ve TRT'nin spor programları yorumcuları da belli oldu.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Beinsports ve TRT'deki programların yorumcuları belli oldu.

Gazeteci Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Süper Lig maçları başlıyor. TRT 'Stadyum' programı ve beIN Sports yorumcu ekipleri belli oldu. 'Stadyum'da bu sene yeni isim Tugay Kerimoğlu. beIN Sports'tan 'Galatasaray'ın hakkı yeniyor' diyerek istifa etmişti. 'Stadyum'da Ogün Temizkanoğlu ve İlker Yağcıoğlu ile birlikte yorum yapacak.

- Geçtiğimiz yıl TRT'de olan Nihat Kahveci, Nutspor'da. Bu ekibe bir isim daha eklenecek.

- Güntekin Onay'ın ayrılacağı haberleri çıkmıştı. Duyduğumuz 'iyi bir pazarlıktan' sonra burada kaldı.

- Beinsports'ta kaç sonu yorum yapacak ekipler de belli oldu. Galatasaray maçları sonrası Uğur Meleke, Ersun Yanal ve Emre Aşık yorum yapacaklar. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası yorum yapacak ekip; Uğur Meleke, Ersun Yanal ve Feyyaz Uçar. Tabii Güntekin Onay başkanlığında.