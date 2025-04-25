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Bülent Uygun'un 29 yaşındaki kızı Almina hayatını kaybetti

Bülent Uygun'un 29 yaşındaki kızı Almina hayatını kaybetti
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Ünlü teknik direktör Bülent Uygun'un kalp krizi geçiren kızı Almina Tude Uygun (29) hayatını kaybetti.

Türk futbolunun önemli isimlerinden, teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun, bugün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Almina Tude Uygun'un, yarın ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.

Öte yandan, geçen yıl ağustos ayında şeker komasına giren Almina Tude Uygun, bir süre yoğun bakımda tedavi görüp, ardından taburcu olmuştu.

Başsağlığı mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Almina Tude kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

“Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un kıymetli kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

DHA/İHA

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Etiketler Bülent Uygun teknik direktör almina
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