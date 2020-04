Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson karantinada öyle bir şey yaptı ki...

Koronavirüs sonrası karantina dönemi yaşayan Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson, sporunu evin içine taşıyan ilginç bir yöntem buldu. Karantinadan çıkmadığı için golf oynayamayan Robson, özel bir golf simülasyonunu evine kurdu. Kurulan sistem sayesinde teknolojinin yardımıyla yeniden golf oynayabilen Britanyalı golfçü, Instagram hesabından paylaşımlar yaptı. 682 binden fazla takipçisi olan 25 yaşındaki sporcu, "Evimde kurulan golf simülatörü nedeniyle çok heyecanlıyım" mesajını paylaştı.

Welcome to my womancave???????????? I’m so excited to have my at home golf simulator! ⛳️ @golfbays made it so easy for me to build and it turned out even better than I had imagined ☺️ p.s. why does it look like I’m about to report the weather?

Lucy Robson (@lucyrobson)in paylaştığı bir gönderi (23 Nis, 2020, 10:12öö PDT)