  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Büyükusta ünvanlı Ediz Gürel dünya sıralamasında ilk 100'de

Büyükusta ünvanlı Ediz Gürel dünya sıralamasında ilk 100'de

Büyükusta ünvanlı Ediz Gürel dünya sıralamasında ilk 100'de
Güncelleme:

Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO’ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100’e girmeyi başardı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.

15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.

 2604 puanlı GM Yağız Kaan Erdoğmuş da üçüncü tur sonunda tüm oyunlarını kazanarak şampiyonaya devam ediyor.

Genç yıldız, şampiyonada liderliği tam puanla paylaşan 10 isimden birisi.


Erdoğmuş, 2431 puanlı Yunan uluslararası ustayı mağlup etti. Erdoğmuş’un dördüncü turdaki rakibi 2632 puanlı GM Ivan Cheparinov.

 

Etiketler Ediz Gürel büyükusta satranç şampiyona
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Küfür eden hakemin cezası belli oldu Küfür eden hakemin cezası belli oldu Muğla'da vahşet: Benzin döküp ağabeyini öldürdü! Muğla'da vahşet: Benzin döküp ağabeyini öldürdü! Ünlü oyuncu 4'üncü kez anne olacağını çırılçıplak duyurdu Ünlü oyuncu 4'üncü kez anne olacağını çırılçıplak duyurdu Gece yarısı başlayan kar, vatandaşı sokağa döktü Gece yarısı başlayan kar, vatandaşı sokağa döktü Kadın avukata mide bulandıran taciz: Genç kadın tacizcisini ifşa etti Kadın avukata mide bulandıran taciz: Genç kadın tacizcisini ifşa etti CHP bugün bir belediye daha kazanacak CHP bugün bir belediye daha kazanacak Yolcu uçağına silahlı saldırı: İniş yaparken saldırı düzenlendi Yolcu uçağına silahlı saldırı: İniş yaparken saldırı düzenlendi Meteoroloji il il uyardı: Kış asıl şimdi geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Kış asıl şimdi geliyor! Sadece Türkiye'yi değil, tüm Dünya'yı ilgilendiriyor: Binlerce pina tespit edildi Sadece Türkiye'yi değil, tüm Dünya'yı ilgilendiriyor: Binlerce pina tespit edildi TÜİK'in mahkemeye verdiği savunma ortaya çıktı TÜİK'in mahkemeye verdiği savunma ortaya çıktı
Ev hapsi verilen Mehmet Ali Erbil: ''Altını çize çize söylemekteyim'' Ev hapsi verilen Mehmet Ali Erbil: ''Altını çize çize söylemekteyim'' Ünlü börekçi Türkiye'ye kıyma yerine bakın ne yedirmiş! Ünlü börekçi Türkiye'ye kıyma yerine bakın ne yedirmiş!