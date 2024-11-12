Büyükusta ünvanlı Ediz Gürel dünya sıralamasında ilk 100'de

Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO’ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100’e girmeyi başardı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.

15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.

2604 puanlı GM Yağız Kaan Erdoğmuş da üçüncü tur sonunda tüm oyunlarını kazanarak şampiyonaya devam ediyor.

Genç yıldız, şampiyonada liderliği tam puanla paylaşan 10 isimden birisi.



Erdoğmuş, 2431 puanlı Yunan uluslararası ustayı mağlup etti. Erdoğmuş’un dördüncü turdaki rakibi 2632 puanlı GM Ivan Cheparinov.