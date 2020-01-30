Fenerbahçe Beko, Almanya'dan galibiyetle dönüyor

İSTANBUL, (DHA) - Turkish Airlines Euroleague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'i 74-70 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti.
Turkish Airlines Euroleague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'e konuk oldu. İlk periyotta hücumda çok fazla top kaybı yapan sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 22-17 geride kapattı. 2'nci periyotta da hücumda istediği ritmi yakalayamayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 41-33 geride bitirdi. 3'üncü periyotta hücumda rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe, karar çeyreğine 56-50 geride girdi. Son çeyrekte Leo Westermann'ın etkili oyunuyla hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, mücadeleden 74-70 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekipte Kostas Sloukas 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Leo Westermann da 11 sayı üretti. Ev sahibi ekipte ise Giedraitis 14, Nnoko 11 sayıyla oynadı.
(FOTOĞRAFLI)
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