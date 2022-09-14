Güreşçilerimiz tarih yazdı: Yasemin Adar Yiğit de dünya şampiyonu!

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı rakibini 6-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Yasemin Adar Yiğit, Dünya Güreş Şampiyonası 76 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgradda düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasında kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamzayı 6-0 mağlup eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.





ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yasemin Adar Yiğit’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.



Milli güreşçiyi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. Biz de arkadaşlarımızla çalışmadaydık, izledik. Tebrik ediyorum. O boyunduruğu başta atsaydın daha da rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti. Tebrik ediyorum" diye konuştu.



Yasemin Adar Yiğit ise, "Cumhurbaşkanım burada Türk kadının gücünü gösteriyoruz. Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların arkasından geliyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz. Yarın inşallah Buse Tosun arkadaşımız var. O da çok güzel maçlar yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.