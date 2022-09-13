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Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu oldu

Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Beşinci kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Türk güreş tarihine geçti.

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Belgrad’da yapılan şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

Stark Arena’daki müsabaka 1-1 biterken son puanı alan milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

RIZA KAYAALP TARİHE GEÇTİ

Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Milli sporcu daha önce 2011, 2015, 2017 ve 2019’da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanının da sahibi olan Rıza’nın kariyerinde ayrıca bir gümüş ve iki bronz olimpiyat madalyası bulunuyor.

Sırbistan’daki Dünya Şampiyonası’nda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan milli güreşçi, çeyrek finalde Alin Alexuc’u 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Özbek Muminjon Abdullaev’i 5-3 mağlup etmişti.

Etiketler Rıza Kayaalp dünya şampiyonu Dünya Güreş Şampiyonası
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