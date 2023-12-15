  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Hakeme saldıran antrenör görevden alındı

Hakeme saldıran antrenör görevden alındı

Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
Güncelleme:

Türkiye Güreş Federasyonu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldıran Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'yi görevden aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldırmasından dolayı Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu tarafından 2 ay ceza alan Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'yi görevden aldı.

Alınan bilgiye göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada 97 kilo finalinden sonra hakeme saldırdığı gerekçesiyle Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu, Karaali'ye 2 ay men, Türkiye Güreş Federasyonu'na ise 500 İsviçre Frangı para cezası verdi.

Bu gelişme üzerine federasyon, "Sporda şiddet ve doping konularında sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda benzer sorunların tekrar etmemesi adına Erdoğan Karaali'nin görevine son verdi.

AA

Etiketler hakeme saldırı hakeme saldırdı antrenör Erdoğan Karaali
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı
Gelir vergisine büyük artış yolda
Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı
Miray Daner'in ateşli sahnesi Kuş Uçuşu'na damga vurdu
Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı
Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi: ''Dayanamıyorum''
Dolar, Euro ve altının ateşi yükseldi!
Zorunlu trafik sigortası zammına bir zam daha
Marmara'daki depremler sonrasında korkutan açıklama
Denizli'de madende göçük: 2 kişi hayatını kaybetti!