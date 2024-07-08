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  4. Helal olsun sana Yağız! Satrancın efsanesini 41 saniyede mat etti

Helal olsun sana Yağız! Satrancın efsanesini 41 saniyede mat etti

Helal olsun sana Yağız! Satrancın efsanesini 41 saniyede mat etti
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13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Norveçli Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti.

13 yaşında büyükusta (GM) unvanı alarak tarihte bunu başaran 4. en genç isim olan satranç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, 'tarihin en iyisi' unvanlı Norveçli büyükusta Magnus Carlsen karşısında büyük bir zafere imza attı.

41.2 SANİYEDE MAT ETTİ

13 yaşındaki milli satranç oyuncusu Erdoğmuş, katıldığı turnuvada "dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu" olarak gösterilen beş dünya satranç, dört dünya hızlı satranç ve altı dünya blitz satranç şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Norveçli satranç büyükustası Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi.

Yağız Kaan, Carlsen'i 41.2 saniyede mat etmeyi başardı.

Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM unvanının sahibi.

Erdoğmuş (12 yıl 9 ay 30 gün), dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde ise 4. sırada yer alıyor.

Yağız Kaan'ın nisan ayındaki başarısıyla Türkiye'deki büyükusta sayısı 16'ya yükselmişti.

Etiketler yağız kaan erdoğmuş satranç
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