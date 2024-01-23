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Madrid 45 yıl sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak

Madrid 45 yıl sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak
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İspanya'nın başkenti Madrid, 45 yıl aradan sonra 2026'da Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Formula 1 yarışlarının 2026 yılından itibaren İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılmaya başlanması için Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ile Madrid özerk hükümeti ve Madrid Belediyesi arasında anlaşma imzalandı.

Madrid'in 45 yıl sonra Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmasını sağlayan anlaşmanın tanıtımı, IFEMA Fuar Alanı'nda oldu.

Anlaşma gereği Madrid pisti, 2026 ile 2035 yılları arasında Formula 1 yarışları takviminde yer alacak.

FIA tarafından onaylanacak Madrid pistinin sunulan taslağa göre 5 bin 474 metre uzunluğunda, 20 virajlı, 8 üst geçitli, 2 tünelli, 4 sollama noktalı olması ve sıralama turunun ortalama 1 dakika 32 saniye sürmesi öngörülüyor.

Toplamda 110 bin seyirci kapasitesine sahip olacak pist, tamamen özel girişimle yapılacak.

Formula 1'in Madrid'e gelmesinin kente sağlayacağı ekonomik katkının yılda yaklaşık 450 milyon avroyu bulacağı belirtiliyor.

Formula 1 yarışları Madrid'de son olarak 1981 yılında, başkentin 30 kilometre kadar dışındaki San Sebastian de los Reyes ilçesindeki Jarama Pisti'nde yapılmıştı.

Etiketler madrid formula 1 ev sahipliği
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